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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

دوللي شاهين : موهبتي أعلى من نيكول سابا بكثير

نيكول سابا - دوللي شاهين
نيكول سابا - دوللي شاهين
أحمد البهى
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حلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفة علي برنامج “ مع نزار الفارس ” ، والمذاع علي القناة الرابعة العراقية . 

وخلال الحلقة أكدت الفنانة دوللي شاهين انها تري نفسها موهوبة أكثر من مواطنتها الفنانة نيكول سابا ، بحسب التقيمات الفنية والنقدية والايرادات السينمائية . 

وقالت دوللي شاهين : اري نفسي أعلى من نيكول سابا ، فمن الأكيد أنني أعلى موهوبة بكثير ،  فانا قدراتي الصوتية كمطربة أعلي بكثير ، ومن الممكن ان أكون أعلي فى ايرادات السينما .

نشر الإعلامي نزار الفارس، برومو الحلقة التي استضاف فيها الفنانة دوللي شاهين، وأدلت خلالها بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والشخصية. 

وخلال البرومو، طلب نزار الفارس، من دوللي شاهين، أن تخلع الجاكيت التي ترتديه وتغطي رجلها، لأنه لا يعرف أن يغض بصره، لترد دوللي بأنه انتهاك لخصوصيها وحريتها، وعلقت: «أنا حرانة وماينفعش أحط حاجة على رجلي».

طرحت  المطربة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر  موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب،وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد, استوديو السيد علي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات '«انا الحاجة الحلوة»، « ست البنات '»، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد،اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

يذكر أن تخطت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من خلال أغنيتها "انا الحاجة الحلوة" بعد مرور اسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها و حققت ربع مليون مشاهد فى خلال اسبوع فقط.

والأغنية "انا الحاجة الحلوة تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، و مدير التصوير مصطفي احمد من، كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز .

وقبل أشهر، طرحت دوللي شاهين، أغنية “دوللي ست البنات” عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

أغنية دوللي ست البنات، من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله، تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف.

نزار الفارس نيكول سابا اللبنانية دوللي شاهين دوللي شاهين

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