تعليم أسوان ينفذ مسابقة دورى أبطال نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية

نفذ مركز التطوير التكنولوجى التابع لمديرية التربية والتعليم بأسوان حملة توزيع الأنشطة الدعائية الخاصة بمسابقة "دورى أبطال نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية"، والتى تستهدف تعريف الطلاب بالمسابقة وكيفية الاشتراك فيها.

وبدأت الحملة بمدارس (أسوان الثانوية بنات بقاعة تدريب طور وغير - الدكتور طه حسين الإعدادية بنين - بدرية حامد الإعدادية بنات - عوض السيد الثانوية بنات) التابعة لإدارةأسوان التعليمية.

ونفذ الحملة إلهام أبو الحسن منسقة البطولة بالمحافظة، وعلى رفاعى رئيس قسم التدريب تحت إشراف توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى.

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بموجهى عموم المواد ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومسئول المطبعة السرية بحضورفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأ الاجتماع بترحيب السيد وكيل الوزارة بالسادة الحضور ، وقدم لهم التحية على مجهوداتهم والالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية .

واستعرض الرشيدى مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتى تبدأ ١٨ يناير وحتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ، وأكد حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة .

وفيما يتعلق بنظام امتحانات الشهادة الإعدادية، أشار السيد وكيل الوزارة أن الامتحان هذا العام سيكون بنظام (البوكلت)، حيث يتم دمج ورقة الاسئلة مع كراسة الاجابة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة الغش لتحقيق العدالة، حيث يتم وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.