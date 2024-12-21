نشرة المرأة والمنوعات| دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة بالمدارس.. الأساور الذكية تهدد صحة المستخدمين بالسرطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم، كويكب ضخم يمر بقرب الأرض في ليلة عيد الميلاد، نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن، الأساور الذكية تهدد صحة المستخدمين بالسرطان، اضرار إرتداء الشرابات أثناء النوم في الشتاء، كيف تحافظي على نضارة بشرتك فى الشتاء؟، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم

يثير القلق| وكالة ناسا تحذر: كويكب ضخم يمر بقرب الأرض في ليلة عيد الميلاد

10 نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن والحصول على جسم مشدود وصحي

الحل السحري لقشرة الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية ناجحة

دراسة تحذر: الأساور الذكية تهدد صحة المستخدمين بالسرطان

ارتداء الشرابات أثناء النوم في الشتاء .. نصائح صحية لتجنب أضرارها

الرمان والليمون الأبرز.. أفضل مشروبات تدعم صحة قلبك وتنظم السكر في الدم

كيف تحافظي على نضارة بشرتك فى الشتاء؟.. 10 خطوات فعالة ومجربة