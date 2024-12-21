تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم السبت 21-12-2024

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 21 ديسمبر 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر.



‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء: 164.65 جنيه.

سعر البيع: 165.36 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 164.29 جنيه.

‎سعر البيع : 165.42 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 162.75جنيه.

‎سعر البيع: 165.49 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 165.03 جنيه.

‎سعر البيع: 165.58 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 161.55 جنيه.

‎سعر البيع: 165.53 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 160.20 جنيه.

‎سعر البيع: 165.46 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 154.09 جنيه.

‎سعر البيع: 165.43 جنيه.