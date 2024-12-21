ندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب في محطة تعبئة فاكهة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي ؛لفحص نشوب حريق نشب فى محطة تعبئة فاكهة بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها دون خسائر بشرية أو إصابات، وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق هائل في بالتات كرتون بمحطة لتعبئة الفاكهة "مفرش" بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق، في بالتات كرتون بمحطة لتعبئة الفاكهة "مفرش" بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.