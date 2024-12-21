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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الاحتلال يحقق في سبب فشل منظومة الدفاع الجوي باعتراض الصاروخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا، حيث أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يحقق في سبب فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 33 مصابا جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلامية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغات عن سقوط شظايا في إحدى بلدات منطقة تل أبيب.

وأكد جيش الاحتلال رصد سقوط صاروخ على منطقة تل أبيب - يافا أطلق من اليمن، حيث تم إخلاء عدد من المصابين لتلقي العلاج بعد سقوط الصاروخ.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس اعتقال أربعة مدنيين إسرائيليين بعد دخولهم لبنان بشكل غير قانوني، لزيارة ضريح، بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان رغم الهدنة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن المشتبه بهم الأربعة، الذين لم يتم نشر أسمائهم، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد تسللهم عبر الحدود، وفقا لما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية. 

وأعيد المشتبه بهم - سكان أشدود وبيت شيمش وهاتسور هجليليت - إلى إسرائيل وتم تسليمهم للشرطة للاستجواب.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن القرار بشأن توجيه الاتهام إلى الأربعة ما زال معلقًا.

تل أبيب اليمن جيش الاحتلال الشرطة الإسرائيلية

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