وفاة ربة منزل صعقًا بالكهرباء في دار السلام بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة لربة منزل تُدعى صفاء ب. م. ق، 38 عامًا، مقيمة بمركز دار السلام، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء وجودها في المنزل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول المتوفاة إلى المستشفى بادعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص، أفاد كل من زوجها أسعد أ. ز، 45 عامًا، عامل، ووالدها بخيت م. ق. ع، 58 عامًا، مزارع، أن المتوفاة كانت تقوم بكي الملابس داخل المنزل، وعندما لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالمكواة، تعرضت للصعق الكهربائي، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأيدا أقوالهما بعدم اتهام أحد بالتسبب في الوفاة، كما نفيا وجود أي شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.