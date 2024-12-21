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وصل سعرها 640 ألف جنيه.. مزاد على لوحة سيارة تحمل أحرف "سبع"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

وصل سعرها 640 ألف جنيه.. مزاد على لوحة سيارة تحمل أحرف "سبع"

اللوحة
اللوحة
مصطفى الرماح
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طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.

ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة لوحة تحمل رقم (س ب ع - 11)، ووصل سعرها حتى الآن لـ 640 ألف جنيه ، وتنتهي المزايدة عليها اليوم 21-12-2024 ويتذايد عليها 6 أشخاص .

وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات.

خطوات المزايدة على اللوحات المميزة:


الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية على الإنترنت.

الضغط على أيقونة لوحتك ثم تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على "كون لوحتك الآن".

كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

بوابة مرور مصر مرور مصر الإلكترونية اللوحات المميزة الأرقام المميزة المُزايدة

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