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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لمرضى القلب والسكري.. 6 فوائد غير متوقعة عند تناول هذا المشروب

فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
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يحتوي الكركدية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة.

فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري

ويعتبر الكركدية غني بفيتامين C والمعادن التي تعزز مناعة الجسم وتساعد على مقاومة الأمراض، وفقا لما نشر في موقع “تايم اوف أنديا”.

وهناك العديد من فوائد شرب الكركديه لمرضى القلب والسكري، وهو ما سنقوم بذكره في السطور التالية، وتشمل ما يلي :

لمرضى القلب

ـ خفض ضغط الدم: 

الكركديه يحتوي على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، وهو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يعانون من أمراض القلب.

ـ تحسين صحة الأوعية الدموية: 

الكركدية يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهابات وتحسن مرونة الأوعية الدموية.

ـ خفض الكوليسترول الضار: يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي القلب من التصلب الشرياني.

فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري


لمرضى السكري

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم: 

الكركديه يمكن أن يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم.

ـ حماية الكلى: 

مضادات الأكسدة في الكركدية تحمي الكلى من التلف الناتج عن ارتفاع السكر المزمن.

ـ تقليل الدهون الثلاثية: 

يساعد في تحسين صحة الدهون في الجسم، وهو أمر مفيد لمرضى السكري الذين يعانون من اضطرابات الدهون.
نصائح عند استخدام الكركدية:

ـ ينصح بتناول الكركدية غير المحلى لتجنب زيادة السكر في الدم.

ـ استشر الطبيب قبل تناول الكركدية بانتظام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية لضغط الدم أو السكر لتجنب التداخلات الدوائية.

ـ تناوله باعتدال، كوب أو كوبين يومياً، للحصول على فوائده دون آثار جانبية.

الأمراض المزمنة الالتهابات مرضى القلب مضادات الأكسدة الكركدية فوائد شرب الكركدية

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لمرضى القلب والسكري.. 6 فوائد غير متوقعة عند تناول هذا المشروب

فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري

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