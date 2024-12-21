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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

صقيع وكتل هوائية أوروبية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من أوروبا على مدار أيام الأسبوع من فصل الشتاء.

وأوضحت أن أول أيام فصل الشتاء ستشهد فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ولن غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

ولفتت أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل، وستصل لـ5 درجات على بعض المحافظات.

ونوهت بأن درجات الحرارة قد تصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، بينما يسود طقس مائل للدفء في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سينا، أما خلال فترة الليل يسود طقس شديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في فترات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم

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