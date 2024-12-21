كريم قاسم لـ صدى البلد: أقدم شخصية كاهن في فيلم مادونا

كشف الفنان كريم قاسم عن مشاركتة في فيلم مادونا الفيلم القصير الذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الأفلام القصيرة

وقال كريم قاسم في لقاء خاص لصدي البلد: " تحمست للمشاركة في بطولة الفيلم و أجسد دور كاهن داخل الفيلم و التصوير داخل الكنيسة كان سهلا جدا و كان هناك ترحيب بنا.

و استطرد كريم قاسم: " سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الأفلام القصيرة ، مهرجانات الأفلام القصيرة تعطي فرصة كبيرة للشباب للإبداع



يذكر أن فيلم مادونا بطولة كريم قاسم و إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله.



تدور أحداث فيلم "مادونا" داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.