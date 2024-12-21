مورينيو يغادر تركيا للخضوع لجراحة ويثير قلق جماهير فنربخشه

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشه التركي، قلق جماهيره بعد تأكيد تقارير صحفية مغادرته إسطنبول لإجراء عملية جراحية بسبب مشكلة صحية لم يُكشف عن تفاصيلها.

مورينيو كان حاضراً على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام أيوب سبور، إلا أن الفريق لن يخوض أي مباريات رسمية حتى الخامس من يناير المقبل، عندما يستضيف هاتاي سبور.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجوجلو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن سفر مورينيو للخارج قائلاً: "سيغادر جوزيه مورينيو إسطنبول اليوم للخضوع لعملية جراحية بسبب مشكلة صحية."

مورينيو، الذي يقضي موسمه الأول مع فنربخشه، قاد الفريق لتحقيق 15 انتصارًا و6 تعادلات، مقابل 5 هزائم في مختلف البطولات.

ويحتل فنربخشه المركز الثاني في الدوري التركي، بينما أنهى منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي في المركز الحادي والعشرين.

جماهير النادي التركي تترقب عودة مورينيو سريعًا، وسط أمل باستمراره في قيادة الفريق للمنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.