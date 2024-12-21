الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد الجابوني أرون بوبيندزا

أعلن نادي الزمالك، عن تقديم شكوي رسمية، ضد الجابوني أرون بوبيندزا لاعب نادي رابيد بوخارست الروماني، إلى الاتحاد الدولي فيفا، بعد أن قام اللاعب بالتوقيع مع النادي في وقت سابق، وقام بفسخ التعاقد والانتقال إلى ناديه الحالي.



وكتب عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه على موقع أكس: "تم تقديم شكوي اللاعب ارون بوبيندزا رسميا و تلقي النادي الاخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا"



وكان الزمالك قد أنهى اتفاقه رسميًا مع بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحصل على البطاقة الدولية برغبة اللاعب في الانتقال للأبيض قبل أن يغير اللاعب وجهته إلى نادي رابيد بوخارست الروماني.