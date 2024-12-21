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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

سمير فرج يكشف مخططا خبيثا لحروب الجيل الرابع والخامس

سمير فرج
سمير فرج
هاني حسين
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أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن كلية الدفاع التابعة للناتو تحدثت عن حروب الجيل الرابع والخامس .

وقال سمير فرج  في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكدت كلية الدفاع التابعة للناتو أنه في 1967 كان هناك حرب بين مصر وإسرائيل وانهزم الجيش المصري لكن مصر لم تسقط بسبب وقوف الشعب مع الدولة والجيش وعاد الجيش مرة أخرى  وحقق الانتصار بفضل تكاتف الشعب ".

ولفت سمير فرج :" إسقاط شعب أي دولة يؤدي إلى سقوط الدولة وهذا ما تقوم به حروب الجيل الرابع والخامس ".

وتابع سمير فرج :" حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف إسقاط الدولة وتفتيت الأنظمة ومؤسسات الدولة من الداخل ".



واكمل سمير فرج :" مفاصل أي دولة قائمة على القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقضاء والدين والعرقيات ". 

اخبار التوك شو الشائعات سمير فرج حروب الجيل الرابع الحروب

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