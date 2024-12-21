سمير فرج يكشف مخططا خبيثا لحروب الجيل الرابع والخامس

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن كلية الدفاع التابعة للناتو تحدثت عن حروب الجيل الرابع والخامس .

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكدت كلية الدفاع التابعة للناتو أنه في 1967 كان هناك حرب بين مصر وإسرائيل وانهزم الجيش المصري لكن مصر لم تسقط بسبب وقوف الشعب مع الدولة والجيش وعاد الجيش مرة أخرى وحقق الانتصار بفضل تكاتف الشعب ".

ولفت سمير فرج :" إسقاط شعب أي دولة يؤدي إلى سقوط الدولة وهذا ما تقوم به حروب الجيل الرابع والخامس ".

وتابع سمير فرج :" حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف إسقاط الدولة وتفتيت الأنظمة ومؤسسات الدولة من الداخل ".





واكمل سمير فرج :" مفاصل أي دولة قائمة على القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقضاء والدين والعرقيات ".