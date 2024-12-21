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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض منتجات المتدربين بورش كلية التربية النوعية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي
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أجرى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا اليوم زيارة ميدانية لكلية التربية النوعية، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان في استقبالهم الدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية، وذلك لتفقد معرض منتجات المتدربين، ومتابعة ورش العمل الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل ضمن أنشطة مبادرة "صنايعية مصر" للتمكين الاقتصادي وتفعيل المشروعات الاقتصادية متناهية الصغر التي تنظمها الكلية في عدة مجالات، تشمل تصنيع الشموع العطرية ، الكونكريت الديكوري، الريزن الديكوري)،  دعما لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي " بداية جديدة لبناء الانسان المصري".


وأشاد الدكتور محمد حسين بما شهده خلال ورش العمل التي تقدمها الكلية ومشروعات التمكين الاقتصادي، التي تتيح الفرصة للمشاركين لإكسابهم مهارات جديدة تجعلهم قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل، مؤكدا حرص الجامعة والتزامها الراسخ ببناء الإنسان، كمواطن واعٍ ومسئول قادر على الإسهام في بناء مستقبل أفضل لوطنه.

من جانبه أضاف الدكتور محمود سليم أن ورش العمل التي تنظمها الكلية تأتى تأكيدا على تعزيز الترابط بين الجامعة والمجتمع، وتعمل على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات جديدة تُسهم في تحسين جودة حياتهم وتنمية مجتمعهم، معربا عن شكره وتقديره لإدارة الكلية ولأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الكلية، الذين يعملون بجد وإخلاص لتنظيم ورش العمل النوعية التي تعمل على تنمية المهارات والابداع.

وأوضحت الدكتورة رانيا الامام حرص الكلية على المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان المصري"، من خلال تنظيم 22 ورشة عمل ودورة تدريبية، بجميع تخصصات الكلية وأقسامها المختلفة، مقدمة لطلاب الجامعة ومجتمعها المحيط، خاصة في ظل ما تتمتع به الكلية من خبرات كثيرة وتخصصات مختلفة يمكن خلالها فتح مجالات متعددة لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة.

جامعة طنطا الشئون طلاب قوافل طبية المجتمعية البيئية وطالبات

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