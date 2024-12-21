قصروا في العمل.. نقل موظفين بمديرية الشباب في القليوبية وإحالتهم للتحقيق

قام الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بجولة متابعة مفاجئة، اليوم السبت، شملت متابعة 6 مراكز شباب بإدارات بنها وطوخ وشبين القناطر، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، وللتاكيد على تنفيذ البرامج والأنشطه.



بدأت الجولة بمتابعة مراكز شباب كفر الشموت، بتمدة، نقباس، كفر فرسيس بإدارة شباب بنها، أعقبها تفقد مركز شباب ميت كنانة بإدارة شباب طوخ واختتمت الجولة بمركز شباب الشيخة سالمة بشبين القناطر، وتلاحظ خلال الجولة وجود مراكز شباب بتمدة، ميت كنانة، نقباس مفتوحين بينما وجد مركز كفر الشموت، وكفر فرسيس مفتوحين مع عدم تواجد العاملين، ومركز شباب الشيخة سالمة مفتوح مع عدم تواجد العاملين وغلق المبنى الإداري وعدم نظافة المركز.



وأمر الدكتور وليد فرماوى، بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، ونقل العاملين بمركز شباب الشيخة سالمة إلى إدارة شباب شبين لإعادة توزيعهم على المراكز نظراً لعدم التزام العاملين بفتح المركز فى الفترات المحددة وعدم تلافى الملاحظات السابقة، وإتخاذ اللازم تجاه المقصرين فى ضوء اللوائح المنظمه للعمل.



يذكر أن أعمال المتابعة لمراكز الشباب والأندية بالقليوبية، يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمنى يشمل متابعة الهيئات بشكل دورى ومستمر لضمان متابعة الهئية الواحدة أكثر من مرة للتأكيد على تلافى الملاحظات، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.