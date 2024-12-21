قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاش تصدقوا | خيرى رمضان: نصابين بيعملوا صفحات باسمى ويطلبوا مساعدات
أرسنال يواصل تألقه ويكتسح كريستال بالاس بخماسية بالدوري الإنجليزي
نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها
شتاء 2025 لن يكون الأبرد على الإطلاق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس
الرئيس السيسي: التعدي على الأراضي الزراعية خطر يهدد البيئة
النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة وبرد شديد
سوزي الأردنية .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي 6 أشخاص على البلوجر الشهيرة
كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
اقتربت نفحات رمضان .. موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ
باللينك .. وظائف خالية بـ مترو الأنفاق | التقديم بخطوات سهلة
ألمانيا: منفذ حادث ماجديبورج لم يكن راضيا عن معاملة اللاجئين السعوديين
الرئيس السيسي: المتحف الكبير نقلة حضارية عالمية وافتتاحه سيكون مشرفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

قصروا في العمل.. نقل موظفين بمديرية الشباب في القليوبية وإحالتهم للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري
×

قام الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بجولة متابعة مفاجئة، اليوم السبت، شملت متابعة 6 مراكز شباب بإدارات بنها وطوخ وشبين القناطر، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، وللتاكيد على تنفيذ البرامج والأنشطه.


بدأت الجولة بمتابعة مراكز شباب كفر الشموت، بتمدة، نقباس، كفر فرسيس بإدارة شباب بنها، أعقبها تفقد مركز شباب ميت كنانة بإدارة شباب طوخ واختتمت الجولة بمركز شباب الشيخة سالمة بشبين القناطر، وتلاحظ خلال الجولة وجود مراكز شباب بتمدة، ميت كنانة، نقباس مفتوحين بينما وجد مركز كفر الشموت، وكفر فرسيس مفتوحين مع عدم تواجد العاملين، ومركز شباب الشيخة سالمة مفتوح مع عدم تواجد العاملين وغلق المبنى الإداري وعدم نظافة المركز.
 

وأمر الدكتور وليد فرماوى، بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، ونقل العاملين بمركز شباب الشيخة سالمة إلى إدارة شباب شبين لإعادة توزيعهم على المراكز نظراً لعدم التزام العاملين بفتح المركز فى الفترات المحددة وعدم تلافى الملاحظات السابقة، وإتخاذ اللازم تجاه المقصرين فى ضوء اللوائح المنظمه للعمل.

يذكر أن أعمال المتابعة لمراكز الشباب والأندية بالقليوبية، يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمنى يشمل متابعة الهيئات بشكل دورى ومستمر لضمان متابعة الهئية الواحدة أكثر من مرة للتأكيد على تلافى الملاحظات، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

محافظة القليوبية القليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

الزمالك

بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

السبائك الذهبية

شعبة الذهب تصدر بيان مهم بشان شركات بيع السبائك

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2024 محليًا وعالميًا

غزل ونسيج

شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد