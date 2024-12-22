رئيس إتحاد الإسكواش بعد التتويج بكأس العالم: الحمدلله مقفلين اللعبة

قالت المهندسة، آمنة الطرابلسي، رئيس إتحاد الإسكواش، إن الاتحاد شارك في بطولة العالم للرجال والسيدات المقامة بهونج كونج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه أول مرة بطولة السيدات والرجال تجتمع في مكان واحد ووقت واحد، وحصلنا على المركز الأول في الرجال والسيدات".

وتابعت: "وصلنا للنهائيات في بطولة هونج كونج الفردية للمحترفين، واللقب كان مصري سواء في الفردي أو الفرق".

وقالت: "في بطولة العالم للمحترفين للرجال والسيدات حصلنا على لقب الرجال والسيدات فرق أبطال العالم"، معقبه: "الحمدلله مقفلين اللعبة رجال وسيدات وناشئن وناشئات وفردي وفرق".