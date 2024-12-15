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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

وزير الرياضة يهنئ رجال وسيدات الإسكواش بعد التتويج ببطولة العالم بهونج كونج

منتخب مصر للإسكواش
منتخب مصر للإسكواش
أ ش أ
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قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة لمنتخب مصر للإسكواش، رجال وسيدات، بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه بالتتويج ببطولة العالم للفرق في هونج كونج.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي - في بيان للوزارة اليوم /الأحد/- بإنجاز الإسكواش الذي يبرز تفوق مصر في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي ويعكس الجهود المبذولة من اللاعبين واللاعبات، وكذلك الدعم المقدم من الوزارة لتطوير هذه الرياضة.


وقد ضم فريق السيدات: نور الشربيني، هانيا الحمامي، روان العربي، أمينة عرفي، وفريق الرجال ضم: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.
 

وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للإسكواش بطولة العالم للفرق في هونج كونج

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