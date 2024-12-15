وزير الرياضة يهنئ رجال وسيدات الإسكواش بعد التتويج ببطولة العالم بهونج كونج

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة لمنتخب مصر للإسكواش، رجال وسيدات، بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه بالتتويج ببطولة العالم للفرق في هونج كونج.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي - في بيان للوزارة اليوم /الأحد/- بإنجاز الإسكواش الذي يبرز تفوق مصر في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي ويعكس الجهود المبذولة من اللاعبين واللاعبات، وكذلك الدعم المقدم من الوزارة لتطوير هذه الرياضة.



وقد ضم فريق السيدات: نور الشربيني، هانيا الحمامي، روان العربي، أمينة عرفي، وفريق الرجال ضم: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.

