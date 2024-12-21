عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا: لازم تشتغل على نفسك

استقر محمود عبد الرازق شيكابالا ، على تعليق حذائه بشكل رسمي في نهاية الموسم الجاري، وبالتالي ستكون الستة أشهر القادمة هي الأخيرة له بشعار الزمالك.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "بعد اعتزال شيكا لازم يأهل نفسه إنه يبقي مدير كورة ويشتغل على نفسه إداريا كويس جدا وبالتأكيد الباب مفتوح له وأنا واثق أنه بعد ما هيكون أحرف لاعب أنجبته الكرة المصرية هيكون أعظم مدير كورة في تاريخ الأندية المصرية"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.