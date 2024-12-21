نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

يبحث الكثير من المتقدمين وأسرهم عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 ، وكذلك نتيجة كلية الشرطة 2024 بالاسم ، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، والتي تابع خلالها اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

ويترقب الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لحظة إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024-2025، بعد مشوار طويل من اختبارات القدرات والمقاس والقوام والكشوف الطبية والنفسية، ووصولًا لاختبارات اللياقة البدنية والهيئة.

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء

نتيجة كلية الشرطة 2024 بالاسم

ويهتم الكثير من أهالي وأسر المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بالبحث عن ، نتيجة كلية الشرطة 2024 بالاسم، وكذلك موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 -2025، حيث أنه لم تعلن النتيجة حتى الآن نظرا لأن الاختبارات في مراحلها النهائية.

متى تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025؟

ومازال البحث جاريا عن متى تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025؟، وكيف أعرف نتيجة كلية الشرطة؟، إذ أن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، وخطوات الحصول على نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2024-2025 ومعرفة الأسماء المقبولة.

نتيجة كلية الشرطة بالاسماء

لعل أبرز ما يشغل بال المتقدمين وذويهم هو نتيجة كلية الشرطة بالأسماء 2025 ، وهو ما سيتم إعلانه فور انتهار اختبارات كشف الهيئة ، وسيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وسيتم إعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي من قبل اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، وسيشمل نتيجة المقبولين في كلية الشرطة لعام 2025 ، داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء

هل ظهرت نتيجة كلية الشرطة 2025؟

ويزيد السؤال حول هل ظهرت نتيجة كلية الشرطة 2025؟ ، ولكن لم تظهر حتى الآن، كما قلنا إن الاختبارات في مراحلها النهائية حث تجرى اختبارات كشف الهيئة في الأيام الجارية.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 في مؤتمر صحفي فور انتهاء الاختبارات، ومن المقرر أن تكون النتيجة خلال الأيام القادمة، حيث يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد.

كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025

يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025 ، بكل سهولة حيث سيتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

ويجرى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها، لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي

كما ذكرنا فإن نتيجة كلية الشرطة لن تكون بالرقم القومي ولكمن سيتم إرسال النتيجة لكافة المقبولين عبر رسائل نصية على هواتفهم، ولكن تكون على الموقع الالكتروني كي يتم الحصول عليها بالاسم أو الرقم القومي.

كم عدد طلاب كلية الشرطة 2024؟

وللباحثين عن عدد طلاب كلية الشرطة 2024 ، فوفقا لأرقام العام الماضي وصل إجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، 12 ألفا و962 طالبا، وتم قبول 2950 طالبا.

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء

صرحا علميا أمنيا شامخا

وتعتبر أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، مصنعا للرجال، حمل على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن

ولم تتوقف الاكاديمية عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق في يوليو الماضي علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 / 2025.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، في بيان حينها :" أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالى 2024 او العام السابق 2023 بحد أدنى نسبة نجاح 65%".

مواعيد التقديم فى اكاديمية الشرطة 2024

وقال رئيس أكاديمية الشرطة أنه بالنسبة لمواعيد التقديم للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الازهرية للعام السابق 2023 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتوفقين فى العلوم والتكنولوجيا "stem” للعام السابق 2023 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس - ليسانس - ماجستير- دكتواره" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2023 وبالنسبة للطب البشرى للعامين السابقين 2022 و 2033 اعتبارا من يوم الأحد 21/7/2024 حتى يوم الخميس 15/8/2024 ولمدة 26 يوما.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أن الحاصلسن على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادة الأزهرية للعام الحالى 2024 وطلبة الدور الثانى الحاصلون على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem لهذا العام 2024 تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 1/8/2024 وحتى الخميس 29/8/2024 ولمدة 29 يوما.

وبالنسبة للحاصلين على الليساني فى الحقوق "ذكور وإناث" بكالوريوس التربية الرياضية لهذا العام 2024 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا اقطاعات الوزارة لهذا العام 2024 تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 1/8/2024 وحتى يوم الخميس 12/9/2024 ولمدة 43 يوما.

التيسيرات المقدمة للمتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة

- إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم فى متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف علىهذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة .

- في إطار مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي قامت الكلية بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين إلى وثيقة الكترونية يقوم الطالب المتقدم بملئ بياناتها عبر موقع الوزارةعلى شبكة الإنترنت

- طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للإلتحاق بكليا شرطة وكافة الإستفسارات المتعلقة بالتقديم،ويتم تسليمه مع ملف التقديم .

- طباعة دليل الطالب المتقدم للمعلومات العامة الذي يحتوى على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامةالضرورية لطالب كلية الشرطة.

- إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية.

- إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمعة وكذا نسخ الأوراق.

- إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

-إعداد منفذ للأحوال المدنية لإستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للإلتحاق •

-: تشكيل لجنتين للإستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية - رقم (٥) للرد على إستفسارات المترددين.

- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلباتللتيسير : الطلاب والرد على إستفساراتهم.

- توفير خطي تليفون مُباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الإلتحاق.

التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2024

وكشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2024 بقسم الضباط المتخصصين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أنه جرى فتح باب القبول لخريجي كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان،. والصيدلية، والطب البيطرى والتمريض، والهندسة، والفنون التطبيقية وحاسبات ونظم معلومات وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة وآداب وإعلام وألسن وخدمة اجتماعية واقتصاد وعلوم سياسية.