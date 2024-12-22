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10 ملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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10 ملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة |تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة على عدد من الملفات الهامة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في مجالات التعليم، الاقتصاد، والبنية التحتية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. 

وقد تناولت تصريحاته عدة محاور رئيسية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

1. التعليم ودور الجامعات الأهلية

أوضح الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بجودة التعليم، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير الجامعات الأهلية التي استطاعت أن تدخل في شراكات مع جامعات عالمية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مصر.. كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الأهالي بضرورة توجيه أبنائهم نحو التخصصات المستقبلية مثل علوم الحاسب، نظم المعلومات، والرياضيات، مؤكدًا أن هذه المجالات هي مفتاح المستقبل.

2. الإنفاق السنوي الذي تحتاجه الدولة

تطرّق الرئيس السيسي إلى مسألة الإنفاق السنوي للدولة، حيث أكد أن مصر تحتاج إلى ما بين تريليون وتريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل 50 تريليون جنيه، لتغطية جميع احتياجاتها من التعليم، الصحة، الدفاع، والداخلية. مشيرًا إلى أن موازنة الدولة الحالية لا تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وهو ما يطرح تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

3. تحديات الزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات

تناول الرئيس السيسي تأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. كما أشار إلى الحاجة الماسة لبناء 60 ألف فصل دراسي سنويًا لتلبية احتياجات الطلاب في النظام التعليمي، وهو ما يتطلب ميزانيات ضخمة، حيث يحتاج تعليم 30 مليون طالب إلى حوالي 300 مليار دولار سنويًا.

4. مواجهة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي

أكد الرئيس السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم بشكل مفرط في نشر الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف الثقة في الإنجازات الوطنية. ولفت إلى أن هذه الشائعات، التي يتم زرعها جزئيًا من قبل أطراف معادية، تهدف إلى تضليل الرأي العام.

5. تطوير الموانئ وزيادة الرقعة الزراعية

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية، أشار الرئيس السيسي إلى العمل على إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2025-2026، وهو مشروع يعكس الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. كما أضاف أن هناك تطويرًا للبنية الأساسية للموانئ بهدف تحسين الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، بما يعزز قدرة مصر على التواصل مع أسواق العالم.

6. المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الرئيس السيسي أن المنشآت الحكومية التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة تم تمويلها بالكامل من قبل شركة العاصمة.

 وأضاف أن الشركة الآن تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه من تأجير هذه المنشآت، مؤكداً أن الشركة تمتلك حسابًا مصرفيًا بقيمة 80 مليار جنيه.

7. برنامج "حياة كريمة" وتحسين البنية التحتية للصرف الصحي

أشار الرئيس السيسي إلى التطورات التي أحدثها برنامج "حياة كريمة"، الذي ساهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الريفية وتوفير خدمات الصرف الصحي بعد أن كانت العديد من المناطق تعاني من مشكلات كبيرة في هذا المجال. ولفت إلى أهمية البرنامج في تحسين الصحة العامة والبيئة.

8. المتحف المصري الكبير

أكد الرئيس السيسي أن المتحف المصري الكبير يعد خطوة هامة على مستوى العالم في مجال المتاحف، مشيرًا إلى أن المتحف سيُفتتح قريبًا وسيكون فرصة عظيمة للتعريف بالحضارة الفرعونية. وأوضح أن المتحف يضم العديد من القطع الأثرية التي تمثل تاريخ مصر العريق.

9. مواصلة التطور في المجالات البيئية

أشار الرئيس السيسي إلى المشاريع البيئية الكبيرة التي تعمل مصر على تنفيذها، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، التي تهدف إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقديم حلول بيئية مبتكرة.

10. الاستفادة من الشركات العقارية في تمويل المشاريع الكبرى

أكد الرئيس السيسي أن تحويل الأراضي إلى أموال عبر بيعها لشركات التطوير العقاري قد ساعد في تمويل العديد من المشاريع القومية، مما أسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم ودور الجامعات الأهلية الإنفاق السنوي الذي تحتاجه الدولة تحديات الزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات

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