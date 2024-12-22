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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نفاد تذاكر حفل عبادي الجوهر في الكويت

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر
سعيد فراج
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كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان عبادي الجوهر، المرتقب في دولة الكويت، عن نفاد التذاكر وبيعها بالكامل. 

ويحيي عبادي الجوهر، حفل غنائي بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بدولة الكويت، يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري. 

وكان عبادي الجوهر، أحيا حفل غنائي ساهر يوم 5 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات جلسات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

أغاني عبادي الجوهر

في أول شهر سبتمبر 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان عبادي الجوهر الجديدة التي تحمل اسم “ظل الذهب”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات “ديزر، وأنغامي، وسبوتيفاي” للموسيقى.

أغنية ظل الذهب لـ عبادي الجوهر، من كلمات: سعود المرشود، ألحان: عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبدالمجيد.

في شهر يوليو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية يا موادعني لـ الفنان عبادي الجوهر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، خلال الفترة المقبلة.

أغنية يا موادعني لـ عبادي الجوهر، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبادي الجوهر، توزيع موسيقي المايسترو أمير عبد المجيد.

وفي يناير 2023، طرح عبادي الجوهر، أغنية خوف وسكات، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.

ألبومات عبادي الجوهر

وقبل عام ونصف، طُرح ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

الكويت دولة الكويت عبادي الجوهر الفنان عبادي الجوهر أغاني عبادي الجوهر

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