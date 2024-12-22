استعدادات مكثفة لاستقبال السائحين بالبحر الأحمر قبل احتفالات رأس السنة والكريسماس

تشهد محافظة البحر الأحمر حالة من النشاط السياحي المميز استعدادًا للاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، حيث تستمر القرى والمنتجعات السياحية في استقبال الآلاف من السائحين من مختلف دول العالم.

وتتميز هذه الفترة بازدهار الإشغالات الفندقية وارتفاع عدد الوافدين إلى المنطقة.

وصول أكثر من 32 ألف سائح خلال 24 ساعة

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين أمس، السبت، فقط، قرابة 32 ألف سائح على متن 162 رحلة طيران دولية قادمة من شتى أنحاء العالم.

ويأتي السائحون الألمان والروس في مقدمة الجنسيات التي تفضل قضاء عطلتها بالبحر الأحمر، إلى جانب البريطانيين والجنسيات من شرق أوروبا والدول الإسكندنافية، وهو ما يعكس الجاذبية العالمية للمنطقة كوجهة سياحية متميزة.

متابعة صارمة للإجراءات الصحية

تحرص لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة على تكثيف الرقابة على الفنادق والقرى السياحية لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الصحية.

وتتزامن هذه الجهود مع تحذيرات صارمة من التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تهدف إلى ضمان سلامة الزوار خلال الاحتفالات.

تجهيزات مبهرة للاحتفالات

أتمت الفنادق والمنتجعات السياحية استعداداتها لتنظيم فعاليات احتفالية تتضمن عروضًا فنية واستعراضية تجمع بين الطابعين الشرقي والغربي.

كما تشارك فرق الفنون الشعبية والتنورة والأكروبات في هذه الفعاليات، لتقديم تجربة فريدة من نوعها للسائحين.

إشغالات مرتفعة وآفاق واعدة

تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر إشغالات مرتفعة، ما يبرز دور المنطقة في دعم القطاع السياحي المصري خلال هذه الفترة المميزة.

وتتواصل الجهود لضمان تقديم تجربة سياحية لا تُنسى للسائحين مع تعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية التي توفر بيئة آمنة ومريحة.