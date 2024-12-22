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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الكشف على 1050 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بكفر شكر

قافلة طبية
قافلة طبية
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تفقد الدكتور  أسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، أعمال القافله الطبية المجانيه بقرية المنشاه الصغري بكفر شكر ، حيث نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية القافلة لخدمة أهالي القرية  وتم الكشف خلالها علي ١٠٥٠ مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  -  تنظيم أسرة ــ الجلديه ـ أسنان ) إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما ضمت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة تقديم خدمات المبادرات الرئاسيه لجميع المترددين علي القافلة وذلك بحضور الدكتورة مفيده رجاء منسق عام القوافل العلاجية ، والدكتور بكري سعيد مدير الاداره الصحيه بكفر شكر وفريق العمل المعاون لهما.

القليوبية قافلة طبية بنها

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