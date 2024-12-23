قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة
هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
بعد هجوم الجماهير.. «الدردير» يدافع عن كهربا: «لاعب اتشتم يروح يشجعكم ليه»
تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
مقـ.ــتل 10 ركاب وإصابة 12 في تحطم طائرة في البرازيل
رابط التقديم لزيادة مباني الأسطح .. الاشتراطات المطلوبة وعدد الأدوار المسموح بها
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
موعد بداية شهر رجب في مصر والدول العربية
بعد الهاتريك.. وسام أبو علي يحتفظ بـ كرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
تحرك قضائي وشيك| ماذا سيحدث حال عدم إصدار قانون الإيجار القديم في يوليو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 : شراء بيت جديد

برج الحمل
برج الحمل
×

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 

 

ابحث عن لحظات ممتعة في علاقتك مع كل من حولك وفكر في نقل علاقة الحب إلى المستوى التالي والتقدم للحبيب بطريقة رسمية، وعلى الجانب الصحي أنت بصحة جيدة اليوم ولكن قد تظهر مشاكل مالية بسيطة تسبب لك احباطا.

توقعات برج الحمل صحيا 
 

قد يشكو الأطفال من آلام في المعدة ومن الجيد تجنب تناول الطعام من الخارج، حافظ على نمط حياة صحي مليء بالطعام الجيد وممارسة الرياضة، قد يحتاج كبار السن الذين يعانون من مشاكل في النوم إلى الذهاب الى الطبيب المختص.

توقعات برج الحمل مهنياً 

 

قد تكون هناك بعض العثرات المرتبطة بالإنتاجية وقد ينزعج كبار السن مند تغلب على هذه الأزمة بملاحظة إيجابية واجتهد في تحقيق الأهداف سوف تدرك الإدارة شجاعتك وسوف تقوم في أقرب وقت بتعيين أدوار جديدة. 

برج الحمل اليوم عاطفيا 

قد تواجه الإناث المتزوجات مشاكل بسيطة تتعلق بالأنا داخل الأسرة. قد تشهد بعض علاقات الحب عن بعد اهتزازات. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

 

الجزء الثاني من اليوم جيد لحل مشكلة مالية تتعلق بصديق ستشتري بعض النساء عقارًا جديدًا بينما قد تحتاج أيضًا إلى الإنفاق على بعض الأشياء الترفيهية.

حظك اليوم برج الحمل توقعات برج الحمل برج الحمل اليوم برج الحمل مهنياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

سايس

بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد