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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

مش هتشتريها تاني.. طريقة عمل الدونات المقلية كالمحلات

طريقة عمل الدونات المقلية
طريقة عمل الدونات المقلية
آية التيجي
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تعتبر طريقة عمل الدونات المقلية من وصفات الحلويات الامريكية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، ونحصل على نفس مذاق الجاهز.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الدونات المقلية ، وهي من الحلويات الامريكية، والتي تقدم مع القهوة أو الهوت شوكليت، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الدونات المقلية

طريقة عمل الدونات المقلية

مقادير طريقة عمل الدونات المقلية:

3 أكواب دقيق (منخول)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زبدة (مذابة)

1/2 كوب حليب دافئ

1/4 كوب ماء دافئ

1 بيضة

زيت للقلي


للزينة:

سكر بودرة

شوكولاتة مذابة

رشات أو مكسرات مطحونة (اختياري)

طريقة عمل الدونات المقلية:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ وملعقة صغيرة من السكر، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

ـ في وعاء آخر، امزجي الدقيق، السكر، والملح.

ـ أضيفي خليط الخميرة، الحليب الدافئ، الزبدة المذابة، والبيضة. اعجني المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية.

ـ غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

ـ لتشكيل الدونات: افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك حوالي 1 سم.

ـ استخدمي قطاعة دائرية لقطع العجينة إلى دوائر، ثم اصنعي ثقباً في المنتصف باستخدام قطاعة صغيرة.

ـ رتبي الدوائر على صينية مرشوشة بالدقيق وغطيها لمدة 20 دقيقة.

ـ القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اقلي قطع الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين، ثم ضعيها على ورق ماص للزيت.

ـ التزيين: زيني الدونات بالسكر البودرة، أو اغمسيها في الشوكولاتة المذابة وأضيفي الرشات أو المكسرات حسب الرغبة.

الدونات طريقة عمل الدونات المقلية وصفات الحلويات الحلويات الامريكية

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