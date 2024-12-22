محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام اليوم الأحد على ملعب توتنهام.

جاء التشكيل الأساسي لليفربول بقيادة الثلاثي الهجومي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح، بينما يجلس داروين نونيز وديوجو جوتا على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، يقود سون هيونج مين هجوم توتنهام بجانب جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي.

تشكيل الفريقين:

توتنهام:

فورستر – بورو – دراجوسين – جراي – سبينس – سار – بيسوما – ماديسون – كولوسيفسكي – سون – سولانكي.

ليفربول:

أليسون – روبرتسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – جرافينبيرش – سوبوسلاي – ماك أليستر – دياز – جاكبو – صلاح.

يدخل ليفربول اللقاء متصدراً ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة. اللقاء يُعد فرصة للفريقين لتعزيز مراكزهما، حيث يسعى ليفربول للابتعاد بصدارة الدوري، بينما يأمل توتنهام في العودة بقوة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.