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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

5 مشروبات منزلية لعلاج التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية
نهى هجرس
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التهاب الشعب الهوائية هو حالة تحدث عندما تلتهب المسالك الهوائية في الرئتين، ما يؤدي إلى السعال والبلغم وصعوبة التنفس.

إليك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية:

1. العسل والليمون:

الفوائد: العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والمطهرة، بينما يساعد الليمون على تقوية جهاز المناعة.

الطريقة: امزجي ملعقة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربيه مرتين يوميًا.


2. الزنجبيل:

الفوائد: الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل التورم والاحتقان في الشعب الهوائية.

الطريقة: يمكن شرب شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطع صغيرة من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة العسل لتحسين الطعم.


3. بخار الماء:

الفوائد: استنشاق بخار الماء يساعد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان.

الطريقة: غلي الماء ثم استنشقي البخار مباشرة من الوعاء أو استخدمي منشفة مبللة بالبخار لتغطية رأسك أثناء الاستنشاق.


4. النعناع:

الفوائد: يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد في تهدئة المسالك الهوائية وتخفيف السعال.

5. الثوم:

الفوائد: الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في محاربة العدوى.

الطريقة: يمكن تناول فصوص من الثوم النيء أو إضافته إلى الطعام، كما يمكن شرب ماء الثوم عن طريق غلي فصوص الثوم في الماء.

6. الترطيب والراحة:

الفوائد: الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم يساهم في تخفيف البلغم والمخاط، ويساعد في الشفاء بشكل أسرع.

الطريقة: تأكد من شرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة، الراحة الكافية مهمة أيضًا لتعزيز الشفاء.

8. استنشاق زيت الكافور:

الفوائد: زيت الكافور يحتوي على خصائص طاردة للبلغم ويساعد في فتح الشعب الهوائية.

الطريقة: يمكن تدليك الصدر بزيت الكافور المخفف أو إضافته إلى ماء ساخن واستنشاق البخار.


 المصدر: nhs.

الزنجبيل الشعب الهوائية صعوبة التنفس ترطيب الشعب الهوائية استنشاق بخار الماء

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