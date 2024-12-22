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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

ارتفاع عدد المصابين في حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان لـ16 حالة

حريق
حريق
محمد الطحاوي
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تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لمصابي حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين التي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالزراع وحرق من الدرجة الثالثة واشتباه بأزمة قلبية وحالات اختناق متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

من جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إلى إرتفاع أعداد المصابين إلـ 16 حالة وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية لعدد 12 حالة بموقع الحريق.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء خزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاه.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول بعد أن تلقي بلاغاً من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

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