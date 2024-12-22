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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

شركات التأمين تحصل 69.9 مليار جنيه أقساطًا خلال 9 أشهر

أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
علياء فوزى
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ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.6% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية أن قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 69.927 مليار جنيه مقابل 54.966 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.6%.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 38 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 27.377 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.9 %.

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 30.984 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  الماضي، مقابل 27.589 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

التأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24.3 % مسجلة 60.623 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 8.400 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 6.170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 36.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الأقساط التأمينية خلال 2023

شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل  لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 25.6%.

تعريفات 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 
 

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

الرقابة المالية شركات التأمين تأمينات الأشخاص الأقساط التأمينية التأمين التجاري

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