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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر.. شيخ الأزهر يفتتح معهد محمد عطيتو الابتدائي للغات وزراعة 122 ألف شجرة خلال 2024

شيخ الأزهر الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب
شمس يونس
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شهدت محافظة الأقصر خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، ويستعرض صدى البلد أهم الأخبار التي تم نشرها على مدار الساعات الماضية. 

شيخ الأزهر يفتتح معهد محمد عطيتو الابتدائي للغات بالأقصر.. شاهد

افتتح الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، معهد محمد عطيتو الابتدائى للغات، بحضور قيادات الأزهر الشريف د. محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور، اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف.

وبحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح احمد رضوان ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، و  الدكتور خليفة محمد ابراهيم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، والشيخ  تاج الدين أبو الوفا ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وعبير محمد محمود، مدير التعليم النموذجى  بالأقصر، ولفيف من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية ، وإيمان حسن يسين نجيدة ، المتبرعة بإنشاء المعهد ، والوفد المرافق لها.

وتفقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المعهد عقب افتتاحه، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والطلاب، كما شهد عروضا مسرحية ضمن برنامج حفل الافتتاح.

زراعة 122 ألف شجرة في الأقصر خلال 2024 ضمن مبادرة الرئاسة
 


أعلنت محافظة الأقصر أنه تم الانتهاء من زراعة 122 ألف شجرة خلال عام 2024 ما بين خشبية ومثمرة وأشجار زينة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف مواجهة التغيرات المناخية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر الدكتور ياسر الصاوي، أن الحصاد السنوى لعام 2024 يتضمن التالي: 
1- تم الانتهاء من زراعة 100 ألف شتلة واردة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” شملت:
- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قامت بزراعة 36000 شتلة بالمدارس التابعة لها.
- قامت المراكز والمدن بالمحافظة بزراعة 64000 شتلة.
2- تم تجهيز المشتل وإعداده لاستقبال شتلات المرحلة الثالثة فى المبادرة الرئاسية.
3- تم تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن مبادرة “بداية” واستلام 2000 شتلة كونو كاربس، وتم زراعتها بـ 1000 شتلة بالقرنة، و200 شتلة بأرمنت، و200 شتلة بالبياضية، و600 شتلة بالأقصر.

مستقبل وطن ينظم ندوة للتعامل مع الحالات الحرجة بقرية الرياينة في الاقصر 
 

أقامت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، فى محافظة الأقصر، برئاسة النائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب وأمين أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة طبية عن كيفية اكتشاف مرض السكر لدى الأطفال والأسعافات الأولية لحالات الطوارئ بقرية الرياينة غرب المحافظة، برعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة.

الندوة أقيمت في حضور عدد كبير من السيدات، وحاضر فيها الدكتور ايه محمد أمين مساعد أمانة المرأة، وتناولت فيها أهمية دور الأم في الرعاية بالأطفال، خاصة مرضى السكر.

الأقصر شيخ الأزهر اخبار الاقصر محافظة الأقصر

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