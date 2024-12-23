رامي صبري يتعاقد على أول حفل في 2025

تعاقد المطرب رامي صبري على إحياء أول حفل له فى عام 2025، وذلك فى شهر فبراير القادم.



ومن المفترض أن يحيى رامي صبري الحفل يوم ٧ من شهر فبراير القادم داخل فاميلى بارك، والحفل مخصص لطلبة جامعة عين شمس.



ويقدم رامي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته التى يستعد لطرحها ليلة رأس السنة الجديدة.





رامي صبري يحتفل بأغنية يمكن خير

احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة “يمكن خير” حاجز ال٣٧٠ مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .

أزمة رامي صبري

وشهد الوسط الغنائى خلال الفترة الأخيرة مناوشات بين المطرب رامي جمال ومطرب الراب ويجز وهذا بعد تصريحات رامي صبري الأخيرة ضد أغاني الراب بشكل عام وضد ويجز بشكل خاص.



وبدأت القصة عندما حل المطرب رامي صبري ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم وتحدث عن رأيه فى أغاني الراب.



وقال رامي خلال الحلقة إن مطربي الراب أصبح لهم جمهور كبير وقاعدة شعبية كبيرة، وبما أن ويجز واحد من أشهر مطربى الراب فى مصر والوطن العربي طلبت أسما من رامي صبري أن يبدى رأيه فى أغاني ويجز وما يقدمه من أغنيات تهم قطاع كبير من الشباب.



وقال رامي خلال الحلقة : موسيقى الراب تجذب قطاعا كبيرا من الجمهور، وأنا أحب ويجز وهو مطرب شاطر ومجتهد وبيذاكر، وأغانيه معروفة ومحبوبة، ولكني لا أفهم كلمات أغنياته.



رأى رامي صبري أغضب ويجز وهو ما جعله يقوم بعمل فيديو وطرحه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قال فيه: فى مطرب أسمه رامي كل ما يزهق يطلع يتكلم على بتوع الراب، طب متتكلم على أغاني البوب اللى أنت منهم .



وأضاف "يارامي أنت مش من التوب 5 فى مصر أنت حتى مش رقم 2 ولا حتى 3 أنت رقم 19 فى جيلك".



كلام ويجز كان قاس جدا على المطرب رامي صبري وهذا ما جعل زوجة رامي صبري شيري عادل تتحدث وترد على ويجز على صفحتها ووجهت له رسالة غاضبة جدا.

قالت "ده جزء من الحلقة اللى رامى اتكلم فيها عن الراب.. ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تاني بأي طريقة مش عجباني.. أولًا رامي اتسال سؤال في برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعني مفيش أي مانع يخلي رامي لما يتسأل سؤال ميجاوبش وثانيا رامي صبري ده يا حضرت فنان من أهم الفنانين في الوطن العربى ومن أهم الأصوات ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا وبعدين والله يا ريت رامى عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضى اوى بتاع ٥ شهور فاضى يا ريت كنا نتمنى".



وتابعت: أما بقى موضوع رامي رقم كام ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامى أوي بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم ١٩ مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس.. أغنية واحدة من رامى صبرى واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف انت بتتكلم عن مين، قبل ما تتكلم لأنك واضح إنك عندك شغل تانى غير المزيكا لأنك لو جوة الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام دة علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلمت عن فنان بجد مش جاى يهزر، واخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة ابعد عن اسم رامى صبرى أنا عارفة إن اسمه ممكن يخلى الأغنية ترند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك.زوجة رامي صبري لم تكن الوحيدة التى تدافع عنه ودخل الشاعر تامر حسين فى الازمة وكتب بوست فى حب رامي صبري قائلا: شهادتى فيك مجروحه أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيى وخطواتك ماشاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنه عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبه .



وتابع: البوم مكانك فى الصدارة، تصريح مش موفق مِن ويجز رغم انى شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره ُ أو فِهم كلامك غلط انما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبه وإنت الكبير ياروما ويجز لو يعرف إنت اول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة مكنش هيزعل كده دى شهادة حق والله.