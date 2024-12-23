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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أحمد الشامي لـ صدى البلد: لم أتوقع كل هذا النجاح لـ رقم سري

الفنان أحمد الشامي
الفنان أحمد الشامي
أوركيد سامي
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عبر الفنان أحمد الشامي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل ملف سري الذي تم عرض على شاشة dmc .

قال أحمد الشامي في لقاء خاص لصدى البلد، إن نجاح الجزء الأول من مسلسل رقم سري "صوت وصورة" كان الدافع وراء مشاركته في الجزء الثاني من العمل، معبرا عن سعادته بالعمل مع المخرج محمد عبد التواب والمؤلف محمد سليمان عبد المالك.

وأضاف أحمد الشامي أنه لم يكون يتوقع كل هذا النجاح لدوره في مسلسل “رقم سري”، الذي عرض مؤخرًا عبر شاشة dmc، والذي أصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف الشامي أن الجمهور كان دائماً يسأله عن الأحداث الجديدة.


مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس،  أحمد الشامي صدقي ، صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، عرض موخرا  العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

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