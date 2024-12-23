شبانة للاعبين: جمهور الأهلي لا يعاقب

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصرف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الاحتفال مع الجمهور ومغادرة الملعب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لم يعجبني المشهد عقب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ورفض لاعبي الأهلي الذهاب لهم والاحتفال معهم بالفوز".

وتابع:" جمهور الأهلي ممكن يتعاتب ولا يعاقب، وهو السبب في زيادة موارد النادي عن طريق الرعاة، وكان يذهب وراء الفريق في كل مكان".

وواصل:" الجمهور غاضب وحزين بسبب ما حدث في مباراة باتشوكا وهذا حقه لأنه كان يأمل في الفوز والتأهل للنهائي".