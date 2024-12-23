ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

أثارت صفقة إعارة المدافع يوسف أيمن للنادي الأهلي القادم من الدوري القطري حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء.

جاء ذلك بعدما كشفت التقارير المالية أن اللاعب يوسف أيمن كلف خزينة النادي مبالغ طائلة قياسا بالوقت الذي قضاه في الملعب.

ووفقًا للتقارير الإعلامية بلغت تكلفة إعارة اللاعب يوسف أيمن لمدة موسم واحد نحو 600 ألف دولار أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى راتب سنوي وصل إلى 13 مليون جنيه مصري.

ولم يشارك يوسف ايمن المعار من نادي الدحيل القطري للنادي الأهلي سوي خلال مباراتين فقط.

وتوج يوسف أيمن مع الأهلي بلقبي السوبر المصري على حساب الزمالك ولقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب العين الإماراتي.

وبحساب عدد الدقائق التي شارك فيها اللاعب والذي لم يتجاوز 60 دقيقة على مدار الموسم تصبح تكلفة الدقيقة الواحدة حوالي 1.2 مليون جنيه.

الدحيل يرفض طلب الأهلي

رفض نادي الدحيل القطري طلب النادي الأهلي بشأن عودة اللاعب يوسف أيمن مرة أخرى للنادي الاهلي خلال شهر يناير المقبل بدون تحمل الجزء المتبقي من قيمة إعارته.

ومازال التواصل بين الناديين مستمرا حتى هذه اللحظة، ولكن المؤشرات الأولية انتهت بالفشل، ومن المقرر أن يخرج النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ببيان صحفي يكشف من خلاله التفاصيل.