غرق أمام عين صديقه.. جهود لانتشال جثة كهربائي من ترعة المريوطية

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة من جهودهم لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة المريوطية اليوم الإثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد بسقوط شاب في ترعة المريوطية، وكانت قد انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شابًا تعرض للغرق في الترعة دون وجود شبهة جنائية.

واشارت التحريات الى أنه أثناء جلوس عامل كهربائي، 30 سنة، مع صديقه عامل، 27 سنة، على رصيف ترعة المريوطية، وأثناء انصرافهما اختل توازنه وسقط، وحاول صديقه إنقاذه إلا إنه فشل. و جرفه التيار ثم اختفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.