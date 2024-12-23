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الكنز الغارق.. تفاصيل استخراج مهربين 488 قطعة أثار من أعماق خليج أبو قير.. صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حوادث

الكنز الغارق.. تفاصيل استخراج مهربين 488 قطعة أثار من أعماق خليج أبو قير.. صور

القطع الاثرية
القطع الاثرية
مصطفى الرماح
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فى ضربة أمنية قوية نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع شرطة السياحة والاثار فى احباط محاولة لبيع 448 قطعة أثرية بالإسكندرية.

طريقة جديدة أبتكرها شخصان للبحث عن الآثار حيث قاما بالغطس فى أعماق خليج أبو قير بالاسكندرية وتمكنا من استخراج القطع الأثرية المضبوطة من أعماق البحر.

إحباط محاولة لبيع قطع أثرية 
 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما (448 قطعة أثرية متنوعة) على النحو التالى (53 تمثالا عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية - 14 كأسا من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية –20  قطعة من البرونز - 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية).
 

استخراج الآثار من أعماق البحر


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها ، وتحصلهما عليها من خلال الغطس وإستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة وتعود للعصرين اليونانى والرومانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانوني، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها.

وزارة الداخلية الامن العام الغطس قطعة أثرية خليج أبو قير ضربة أمنية

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