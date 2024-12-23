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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لعمالة غير منتظمة بمشروع المونوريل

جانب من العمالة غير المنتظمة
جانب من العمالة غير المنتظمة
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أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين عن إستمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة،في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وأكد على استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى مهارة، ومزاولة حرفة، للعمالة غير المنتظمة ،داخل موقع العمل بمحطة المستقبل بمشروع المونوريل،بالقاهرة ،موضحًا أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الصحي على هذه الفئة ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،وهيئة التأمينات الإجتماعية،مُشيرًا أنها إستكمالًا لعملية إستخراج "الشهادات" التي بدأت حتى الأن في "العاصمة الإدارية" ثم "مشروع الضبعة النووية " و"الأسكندرية"..

من جانبه أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة أن هذه الإجراءات ، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وتقديم الدعم والرعاية لهم ،والتأمين الصحي عليهم ،حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تُشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين ،وأصبحت ضمن شروط التأمين الصحي،وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال الى عمل آخر في الداخل والخارج ،أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين..رافق مدير المديرية في عمليه الاختبارات وإصدار الشهادات: السادة /محمود صقر ،ونبوية مصطفي ،وشيرين حماد، و محمد معوض ،وشريف صفوت، وشيماء شعبان، وأحمد عيسوي ،ومحمد عاشور، وممدوح رجب،من مديرية العمل ...

العمالة غير المنتظمة وزارة العمل مشروع المانوريل

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