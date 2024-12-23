مخدرات بـ8 ملايين جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى إطلاق نار مع الشرطة بالجيزة| صور

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط عنصرين آخرين من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة.



رصد القطاع نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين، وعُثر بحوزتهم على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول") بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة .