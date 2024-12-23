ضربة مؤلمة لـ الجانرز.. ساكا يغيب عن أرسنال 6 أسابيع للإصابة

كشفت التقارير الصحفية عن غياب بوكايو ساكا عن صفوف آرسنال بعد خضوعه لفحوصات طبية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

تفاصيل المباراة والإصابة:

شهدت المباراة التي فاز فيها آرسنال على كريستال بالاس بنتيجة 5-1 على ملعب "سيلهيرست بارك" خروج ساكا من أرض الملعب بعد مرور 20 دقيقة فقط، إثر تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية أثناء محاولته إرسال كرة عرضية.

مدة الغياب المتوقعة:

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الفحوصات الطبية الأولية تشير إلى أن ساكا سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من 6 أسابيع ويُعتبر هذا الغياب ضربة قوية لفريق آرسنال، خاصةً مع اقتراب فترة الأعياد التي تشهد جدول مباريات مكثفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأثير الغياب على آرسنال:

يُمثل غياب ساكا خسارة كبيرة لفريق آرسنال، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيلة الفريق. يأتي هذا الغياب في وقت حرج، حيث يستعد الفريق لمواجهات مهمة ضد فرق مثل إيبسويتش تاون وبرينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الأعياد.

وضع آرسنال في الدوري:

يحتل فريق آرسنال حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مباراتين. سجل الفريق 34 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

يُعتبر غياب بوكايو ساكا لمدة 6 أسابيع بمثابة ضربة موجعة لفريق آرسنال، حيث سيفتقد الفريق جهود أحد أبرز لاعبيه في فترة حاسمة من الموسم. ويتعين على الفريق الآن إيجاد البدائل المناسبة لتعويض غيابه ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.