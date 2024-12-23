قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تستطيع قوة التغلب علينا.. الحرس الثوري الإيراني يكشف طبيعة دعمه للمقاومة
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب..والحكومة تتمسك بالحبس
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة للشيوخ.. وعودة الانعقاد 5 يناير
وزير الخارجية: نرفض أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال
وزير الإنتاج الحربي: "مصنع 99" أحد القلاع الصناعية فى توفير احتياجات القوات المسلحة
تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
رئيس الوزراء يوجه بتذليل التحديات أمام القطاع السياحي لمضاعفة الحركة الوافدة
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ القليوبية : الدولة حريصة على تطبيق معايير الجودة والتميُز في المؤسسات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
×

إستقبل المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية صباح اليوم الإثنين، وفداً من مجلس كلية الطب ببنها لبحث سُبل التعاون بين المحافظة والكلية بما يعود بالنفع لأبناء القليوبية ولمواكبة التطور المستمر فى مجال التعليم الطبي والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بحضور الدكتور  محمد الاشهب عميد الكلية ووكلاء الكلية.
تناول اللقاء التعرُف على مجلس كلية الطب ومهامه التي من بينها تأهيل أطباء أكفاء قادرين على المنافسة والإستزادة العلمية، فضلاً عن العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة  فى اطار معايير الجودة الشاملة وتحديث وتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.
ومن جانبه ثَمَنَّ "محافظ القليوبية" دور مجلس كلية الطب في بناء جيل واعي ومُثقف قادر على مواجهة كافة التحديات، مُشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تحرص على تطبيق معايير الجودة والتميُز في المؤسسات الطبية فهو دور في غاية الأهمية لتحقيق رعاية صحية تليق بمواطنينا وتضمن حياة كريمة للجميع، لافتاً إلى أن دور الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية هو دور حيوي وأنهم يحملون على عاتقهم تلك الرسالة النبيلة والعمل على تطوير منظومة صحية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية، مُتمنياً لهم كامل التوفيق والسداد في تقديم رسالتهم والإرتقاء بها بما يليق بمحافظة القليوبية.

محافظة القليوبية القليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الثقافة تواصل استقبال الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

أحمد عبد الوهاب

نشاط كبير لـ أحمد عبد الوهاب في السينما ودراما رمضان المقبل

الافضل في 2024

عمر أفندي الأفضل في 2024 بالإجماع وأشرف عبد الباقي وأحمد حاتم يتنافسان

بالصور

ضبط 10 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في بلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

دينا فؤاد تتصدر تريند جوجل .. اِعرف السبب

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥

الابراج
الابراج
الابراج

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد