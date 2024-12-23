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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

‏محافظ كفرالشيخ يتفقد ورشة عمل لموظفي المراكز التكنولوجية لتعلم لغة الإشارة |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
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تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "100 جملة في تعليم لغة الإشارة"، لموظفي المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ. ‏

وقال محافظ كفر الشيخ، إن ورشة عمل «100 جملة في تعليم لغة الإشارة» تأتي في إطار تعزيز التواصل الفعال مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم في المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المحافظة لتدريب وتأهيل الموظفين على التعامل مع جميع الفئات وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يُسهم في تطوير مهارات التواصل بين الموظفين والمواطنين لتحقيق المزيد من التفاعل الإيجابي في تقديم الخدمات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تعلم لغة الإشارة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل شاملة تسهم في تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن تعلم لغة الإشارة يعكس التزام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لجميع الفئات في المجتمع، ويعزز من قدرة الموظفين على التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الأشخاص ذوي الهمم. ‏

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