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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مش هترهبن.. حقيقة ارتباط أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين
قسم الفن
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تحدث الفنان أحمد العوضي في لقاء تلفزيوني عن الشائعات التي تلاحقه بشأن ارتباطه بعد الانفصال، حيث أكد بشكل ساخر: "أكيد مش هترهبن، وهعلن رسمي عن أي ارتباط جديد."


ياسمين عبد العزيز ترد :

عبّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائها الشديد من الربط المستمر بين اسمها اسم الفنان أحمد العوضي بكل أخبارها ، وذلك عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت "ياسمين" إلى التوقف عن استغلال اسمها في هذه الأخبار، مؤكدةً أنها لا علاقة لها بها. وشاركّت صورًا لبعض تلك الأخبار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل فيسبوك وعلقت : "كفايه ذكر و استغلال اسمي  في اي خبر وانا مش موجوده فيه لان ده شغل رخيص لصالح الترند".

وأعلن النجوم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عن مشاركتهما فى الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “وتقابل حبيبي” .

وكان أحدث المنضمين لأسرة مسلسل "و تقابل حبيب" هى الفنانة أنوشكا بجانب كل من: كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي ارتباط العوضي

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