انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو) 

في حادثة غريبة أثارت دهشة الجميع، تعرض رجل برازيلي لحروق مؤلمة إثر انفجار وجبة "كوكسينيا" (كروكيت الدجاج المقلي) أثناء تناولها داخل أحد المقاهي في مدينة كوريتيبا بجنوب البرازيل.

وقد وثقت كاميرات المراقبة اللحظة المثيرة التي بدت وكأنها مشهد من فيلم سينمائي.

وجبة تنفجر كالقنبلة

الحادثة بدأت عندما قدمت النادلة الوجبة الساخنة للرجل، الذي لم يُفصح عن هويته، وما أن تناول أول قضمة حتى انفجرت الوجبة بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في تناثر الحشوة الساخنة مع دخان كثيف، وأدى إلى إصابته بحروق في الفم، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان المشهد صادمًا لكل من شهد الواقعة.

تصريحات صاحب المقهى

كريستيان أمارال، صاحب المقهى، وصف الحادث قائلًا: "الصوت كان أشبه بانفجار إطار سيارة، لم أصدق ما رأيت؛ فقد التصقت الحشوة الساخنة بوجه الزبون، وكان الأمر مخيفًا". وأوضح أن الوجبة قُدمت بعد إخراجها مباشرة من المقلاة، مما جعل حرارتها العالية سببًا محتملًا للحادث.

رأي الخبراء: لماذا انفجرت الوجبة؟

الدكتورة لورا ماريس، خبيرة العلوم البيولوجية، أوضحت أن الحادثة قد تكون ناجمة عن تمدد الهواء المحبوس داخل العجينة أثناء القلي.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتم تصريف الهواء بشكل صحيح، فقد يتمدد بفعل الحرارة ويؤدي إلى انفجار مفاجئ عند تعرض الوجبة لضغط خارجي، مثل العض.

ما هي الكوكسينيا؟

الكوكسينيا تُعد وجبة خفيفة شهيرة في البرازيل، تُحضّر من عجينة محشوة بقطع الدجاج والجبن، تُغطى بالبقسماط وتُقلى حتى تصبح ذهبية، تُعرف هذه الوجبة باسم "الفخذ الصغير" وتتمتع بشعبية واسعة بين البرازيليين.

ردود الأفعال والإرشادات الصحية

أثارت الحادثة جدلًا حول مخاطر تقديم الطعام شديد السخونة دون التأكد من سلامته، وأكد موظفو المقهى أنهم قدموا الإسعافات الأولية للزبون ونصحوه بالتوجه إلى المستشفى.

نصائح لعلاج حروق الفم

1. الماء البارد: يُنصح بغسل المنطقة المصابة بالماء البارد لمدة 10 دقائق لتهدئة الحرق.

2. الزبادي أو الحليب: تساعد البروتينات في تهدئة الحروق وتعزيز الشفاء.

3. الصبار: يمكن استخدامه موضعيًا لتخفيف الألم وتسريع التعافي.

4. العسل: له خصائص مضادة للميكروبات تساعد في منع العدوى.

ويُنظر إلى هذا الحادث باعتباره استثنائيًا، إلا أنه يُبرز أهمية التعامل بحذر مع الأطعمة الساخنة، وقد تكون هذه الواقعة الغريبة درسًا للعديد من العاملين في مجال تقديم الطعام لضمان سلامة الزبائن وتجنب حوادث مشابهة.