محتاج كواليتي تاني.. محمد عبد الجليل: جمهور الاهلي يعمل اللي هو عايزه

علق محمد عبد الجليل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، على موقف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعدم سماحه للاعبي الأهلي بالذهاب لتحية الجمهور عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بأبطال أفريقيا.

وقال محمد عبد الجليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" الجمهور يعمل اللي هو عايزه وينتقد اللاعيبة وياما الجمهور شال اللاعيبة".

وتابع محمد عبد الجليل :"لاعبي الاهلي مش متعودين على انتقاد الجمهور "، مضيفا:" في حاجات في أوضة اللبس داخل النادي الاهلي تحتاج إلى تعامل خاص ".

واكمل محمد عبد الجليل :" النادي الاهلي محتاج كواليتي تاني خالص في إدارات كثيرة ومش مدير كورة بس ".

ولفت محمد عبد الجليل :" اللي مش هيخش ترس النادي الاهلي ويمشي معاه مش هيركب أبدا وكهربا مشي شوية مع ترس النادي الأهلي لكنه محافظش على كده ".