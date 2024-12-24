أستاذ جراحة تجميل يحذر من استخدام حقن التخسيس بدون إشراف طبي

كشف الدكتور إبراهيم كمال أستاذ جراحة التجميل، أبرز مضاعفات الحصول على حقن التخسيس بكثرة وبدون إشراف طبي .



وقال إبراهيم كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" يجب ان يتم أخذ حقن التخسيس تحت إشراف طبي والتعرف على التاريخ المرضي لأي فرد يرغب في الحصو ل عليها ".

وتابع إبراهيم كمال :" لو حصل قيء بسبب حقن التخسيس أكثر من مرة يجب خفض الجرعات وإلا قد تؤدي إلى توقف الأمعاء وقد يضطر الفرد لدخول العناية المركزة ".

وأكمل إبراهيم كمال :" البعض يحصل على حقن التخسيس باستهتار ولازم الواحد يخلي باله كي لا يصاب بانسداد معوي وظيفي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة ".

ولفت إبراهيم كمال :" فيه ناس مشهورة حصلت على حقن تخسيس واصيبت بانسداد معوي ووقف للاعمل الامعاء ".

