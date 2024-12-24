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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أستاذ جراحة تجميل يحذر من استخدام حقن التخسيس بدون إشراف طبي

حقن التخسيس
حقن التخسيس
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كشف الدكتور إبراهيم كمال أستاذ جراحة التجميل، أبرز مضاعفات الحصول على حقن التخسيس بكثرة وبدون إشراف طبي .


وقال إبراهيم كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  يجب ان يتم أخذ حقن التخسيس تحت إشراف طبي والتعرف على التاريخ المرضي لأي فرد يرغب في الحصو ل عليها ".

وتابع إبراهيم كمال :"  لو حصل قيء بسبب حقن التخسيس أكثر من مرة يجب خفض الجرعات وإلا قد تؤدي إلى توقف الأمعاء وقد يضطر الفرد لدخول العناية المركزة ".

وأكمل إبراهيم كمال :" البعض يحصل على حقن التخسيس باستهتار ولازم الواحد يخلي باله كي لا يصاب بانسداد معوي وظيفي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة ".

ولفت إبراهيم كمال :" فيه ناس مشهورة حصلت على حقن تخسيس واصيبت بانسداد معوي ووقف للاعمل الامعاء ". 
 

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