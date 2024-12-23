قرار قضائي ضد المتهم بقتل صديقه داخل شقته في الشروق

أجلت محكمة جنايات مستئنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، استئناف المتهم بقتل صديقه داخل شقته في منطقة الشروق بالقاهرة، على الحكم اعدامه لجلسة 29 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيع وأمانة سر عزت فاروق وطارق فتحي.

وكشف، أمر الإحالة، أن المتهم أحمد.س، قتل المجنى عليه، وذلك أثناء استضافته، بعد أن رأف المجني عليه بحالته وعطف عليه لحاجته الشديدة إلى المال.

وأشار أمر الإحالة، ان المتهم كلب العمل مع المجني عليه، بعد أن عرض عليه مساعدته في قضاء حوائجه، وتبين أن المتهم قام بقتل المجني عليه بدافع السرقة وفر هاربًا.

وأشار أمر الإحالة، ان المتهم قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودى وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجنى عليه.