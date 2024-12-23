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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

محافظ الغربية ورئيس شركة الإنتاج الحربي يناقشان سير المشروعات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، لمناقشة مستجدات المشروعات الجارية وآليات تسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ، العميد نهاد عويضة مدير المشروعات بمحافظة الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الاسكان.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة الغربية، 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أنها تشكل حجر الزاوية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: “هذه المشروعات ليست مجرد خطط، بل هي التزام منّا تجاه مواطني الغربية لتوفير حياة كريمة وبنية تحتية حديثة. لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في التنفيذ، وملتزمون بتحقيق نقلة نوعية تليق بأبناء المحافظة”.

وشدد المحافظ على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ المشروعات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة الجهات المنفذة. وقال: “نحن هنا لنحل المشاكل ونتغلب على التحديات. هدفنا واضح، وهو إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة لضمان استدامة الخدمات المقدمة”.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ماجد السرتي تقارير تفصيلية حول تقدم الأعمال في المشروعات التي تنفذها شركة الإنتاج الحربي، موضحًا أن الشركة تعتمد أحدث التقنيات وأساليب الإدارة لضمان كفاءة التنفيذ ودقة المواعيد.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الجهات التنفيذية بالعمل على مدار الساعة لتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، قائلًا: “التنمية الحقيقية لا تنتظر. المواطن يحتاج إلى خدمات متطورة الآن،ولابد ان نستلم المشروعات بأفضل صورة وفي أسرع وقت. هدفنا هو خدمة المواطن أولًا وأخيرًا”.

محافظ الغربية مشروعات رعاية خدمية للمواطنين الحربي شركة الإنتاج انتاجية

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