14 مدينة جديدة و10 مجمعات صناعية لدعم تنمية الصعيد منذ 2013

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، استشاري التخطيط العمراني، إن صعيد مصر كان يعاني من نقص في التنمية والخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، موضحًا أن سكانه كانوا يضطرون للهجرة إلى القاهرة بسبب قلة فرص العمل، وعدم توفر المتطلبات الحياتية الأساسية.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الصعيد شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2013 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد وسيناء تحولت من مناطق طاردة للسكان إلى مناطق جاذبة للاستثمارات.

وأوضح الشيمي أن الدولة أنشأت "هيئة تنمية الصعيد"، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى مواجهة التحديات التنموية في المنطقة، مؤكدًا، أن الهيئة نجحت في تنفيذ 14 مدينة جديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة، إلى جانب إنشاء 10 مجمعات صناعية لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.

وأشار الشيمي إلى أن الدولة أقامت 7 جامعات جديدة، بالإضافة إلى العديد من المعاهد والكليات والمدارس في صعيد مصر، مما يعزز من منظومة التعليم في المنطقة، كما تم تنفيذ 121 مشروعًا لتحسين مياه الشرب، إضافة إلى 224 مشروعًا للصرف الصحي، فضلًا عن تحسين كفاءة توفير الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية وبناء مجتمع متكامل.



