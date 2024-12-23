مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن هناك توافقًا من قبل دار الإفتاء على العديد من المسائل التى تم طرحها في مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف المفتي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعمل على كيفية تجاوز الخلافات في الأعراف والعادات.

ووجه مفتي الجمهورية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الجديد، قائلاً: “سِر على بركة الله، وأسأل الله لكم العناية والرعاية والتوفيق”.

كما وجه نظير عياد، رسالة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلاً: «الشيخ الطيب هو شيخي ووالدي وأستاذي، وأسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يكون زخرا للإسلام والمسلمين».

وعن رسالته إلى البابا تواضروس، قال مفتي الجمهورية: «البابا تواضروس رمز من الرموز الدينية، وأسأل الله له التوفيق والسداد»، مشيدًا بوسائل الإعلام الكبرى قائلاً: «أنتم على قدر المسئولية وأداة بناء للوطن».

